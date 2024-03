Kastenwagen gegen Sattelschlepper: Lenker starb

Der folgenschwere Unfall passierte um 10.22 Uhr auf der A8 knapp vor der Ausfahrt Pichl bei Wels: der Lenker war 700 Meter vor der Ausfahrt Pichl bei Wels in Richtung Wels mit seinem Kastenwagen auf einen Sattelschlepper aufgefahren. Der Fahrer wurde in dem Wrack eingeklemmt und so schwer verletzt, dass ihm nicht mehr zu helfen war.