Brandursache von Feldkircher Bauhof ermittelt

Am Dienstagabend herrschte Alarm in Feldkirch, der dortige Bauhof stand in Flammen, ein Großeinsatz der Feuerwehren war die Folge. Damals war noch nicht klar, warum das Feuer überhaupt ausgebrochen ist. Nach intensiven Ermittlungen durch das Landes- und das Bundeskriminalamt steht nun fest, wie es zu dem Feuer kommen konnte: