Schiff mit Hilfsgütern für Gaza stach in See

US-Militär will Hafen bauen

Wo und wie das Schiff nach Ankunft in den Gewässern vor der Küste des Gazastreifens seine Fracht löschen soll, ist unklar. Das US-Militär will einen in den nächsten zwei Monaten einen temporären Hafen errichten, damit Schiffe künftig dort vor Anker gehen können.