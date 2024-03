„Open Arms“ fährt im Schneckentempo nach Gaza

Etwa 200 Tonnen Hilfsgüter soll das Schiff „Open Arms“ in den Gazastreifen transportieren, um dort die palästinensische Bevölkerung mit dem Notwendigsten zu versorgen. Die Reise dorthin verläuft jedoch sehr langsam, erst ein Drittel der Strecke wurde seit dem Auslaufen am Dienstag in Zypern zurückgelegt. Wie Daten des Portals marinetraffic.com zeigen, bewegt sich das Schiff mit drei Knoten pro Stunde, das sind nur rund 5,5 km/h, vorwärts.