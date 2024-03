Frühlingsgefühle bei der SPG Altach/Vorderland

Und in der Liga haben die Altacherinnen mit Schlusslich Innsbruck am Sonntag den vermeintlich leichtesten Gegner zum Auftakt. Die Tirolerinnen konnten in dieser Saison noch kein Spiel gewinnen. „Das wird kein Spaziergang“, mahnt Coach Summer, „aber wir gehen mit einem guten Gefühl ins Frühjahr.“