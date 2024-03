Neue Regeln für Duschwasser: Bad-Betreiber empört

Die Strandbad-Betreiber sind verärgert. Denn ab dem Sommer muss den Badegästen Duschen mit Trinkwasser garantiert werden, auch am Meer und in Schwimmbädern. Vielerorts gibt es aber bisher keinen Anschluss an das Wassernetz, die Duschen werden aus Brunnen mit Wasser gespeist. Die Betreiber befürchten nun erhebliche Mehrkosten und warnen, dass im Sommer Hotels und Ferienwohnungen trocken bleiben könnten.