Russischen Truppen könnte Durchbruch gelingen

Die ukrainischen Truppen müssten ihre Ressourcen derzeit priorisieren, heißt es in der Analyse. Das bedeutet, dass sie das wenige Material, das sie haben, so effizient wie möglich nutzen müssen, um die permanenten russischen Vorstöße zu verhindern. „Die ukrainische Priorisierung der am stärksten durch intensive russische Offensiven bedrohten Sektoren könnte an anderer Stelle Verwundbarkeiten schaffen, welche die russischen Streitkräfte für plötzliche und überraschende Vorstöße ausnutzen könnte“, schreibt das ISW.