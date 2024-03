Musk nach Interview „sauer“ auf Ex-CNN-Moderator

„Gegen Partnerschaft entschieden“

X teilte am Mittwoch mit, man habe sich „nach sorgfältigen Überlegungen“ gegen eine Partnerschaft mit Lemon entschieden. Musk schrieb bei X, Lemons Ansatz sei „CNN, aber in sozialen Medien“ gewesen – was nicht funktioniere, „was von der Tatsache belegt wird, dass CNN am Sterben ist“.