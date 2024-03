Vom Kinderwunsch zum Wunschkind

Der Traum vom gemeinsamen Kind ist in der Lebensplanung vieler Paare tief verwurzelt. Doch manchmal erfüllt sich dieser Traum trotz aller Hoffnungen und Bemühungen nicht von selbst. Aber es gibt immer noch die Möglichkeit, mit medizinischen Eingriffen nachzuhelfen. In Vorarlberg ist seit dem Jahr 1985 das Kinderwunschzentrum Feldkirch die erste Anlaufstelle für Menschen, bei denen sich die Elternschaft nicht einstellen will.