Hilfe auf dem Seeweg für Gaza verzögert sich

Die Lieferung humanitärer Hilfe für den Gazastreifen aus Zypern verzögert sich. Am Montagnachmittag war unklar, wann das Schiff „Open Arms“ aus dem Hafen in Larnaka ausläuft. Es hat rund 200 Tonnen Trinkwasser, Medikamente und Lebensmittel an Bord.