US-Geheimdienst: Sturz Netanyahus möglich

Offene Kritik Bidens an Israels Vorgehen in Gaza

Die USA sind Israels wichtigster Verbündeter. Sie unterstützen den jüdischen Staat mit großen Mengen an Waffen und Munition. US-Präsident Joe Biden steht vor den Präsidentschaftswahlen im November unter dem Druck arabischstämmiger sowie jüngerer Wählerinnen und Wähler, die eher mit den Palästinensern sympathisieren. Biden hatte zuletzt Netanyahu wegen der immensen Zahl ziviler Opfer im Gazastreifen und wegen der Verhinderung ausreichender humanitärer Hilfe für die Not leidende Zivilbevölkerung immer offener kritisiert.