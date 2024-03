Biden: Humanitäre Hilfe kein „Druckmittel“

In seiner Rede zur Lage der Nation hat US-Präsident Joe Biden auf die Kriege in Nahost und in der Ukraine Stellung genommen. Er warnte Israel davor, die humanitäre Hilfe für die Menschen im Gazastreifen als „Druckmittel“ zu nutzen. „Humanitäre Hilfe darf keine zweitrangige Überlegung oder ein Druckmittel sein“, sagte Biden. Kremlchef Wladimir Putin will er weiter die Stirn bieten.