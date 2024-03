Vorarlberger sollen weiter im gelben Trikot radeln

Was den Ausbau angeht, stehen in diesem Jahr neben dem Großprojekt „Landesradroute Am Kumma“ auch einige andere Vorhaben auf dem Plan: Um die Sicherheit der Radler zu verbessern, werden etwa in Hörbranz sowie in Klaus eigene Querungen für Biker gebaut. „Damit werden zwei Unfallhäufungsstellen beseitigt“, erklärt Katharina Schwendinger. Ein neuer Radweg beim Güterbahnhof Wolfurt soll ebenfalls helfen, Unfälle zu vermeiden. Höhere Geschwindigkeiten aufgrund der E-Bikes und die erhöhten Nutzungszahlen erfordern zum Teil auch eine Verbreiterung der Wege. So soll etwa die Verbindung in den Bregenzer Seeanlagen „radfreundlicher“ werden.