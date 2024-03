Kärnten will es jetzt mit Staatsvertrag probieren

Korruptionsprävention und hoch qualifizierte Arbeitskräfte

Präventiv will das Land auch gegen Korruption vorgehen, auch wenn es laut LH Peter Kaiser „seit 1978 wenig große Schlagzeilen in Kärnten gegeben hat“. Daher wurde für Landesbedienstete ein Leitfaden erstellt. „Lassen wir uns da nicht erst in Versuchung führen, vermeiden wir Korruption“, erklärt Kaiser den Zugang des Landes. „Ich bin stolz, dass es keinen Anlassfall gegeben hat, der zu dem Leitfaden geführt hat.“