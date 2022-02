Für die Sicherheit: Kärnten ruft nach Richter

Das Land Kärnten will die Entscheidung von Verkehrsministerin Leonore Gewessler nicht hinnehmen. Sie hat ja im November des Vorjahres angekündigt, die Planungen für den Ausbau der S 37 und der B 317 einzustellen. In einem Rechtsgutachten, das die Landesräte Martin Gruber und Sebastian Schuschnig beim Juristen Peter Bußjäger von der Universität Innsbruck in Auftrag gegeben hatten, wird nun festgestellt, dass diese Maßnahme rechtlich nicht gedeckt sei. Gewessler habe ihre Kompetenzen weit überschritten. Der Experte kommt zu dem Schluss, dass die gesetzliche Verantwortung des Bundes, sich um den Ausbau zu kümmern, nicht ignoriert werden dürfe.