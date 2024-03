Rätsel und Unfug | Vater des Erfolges

Rätsel und Unfug. Was ist da los in Österreich? „Das Gespenst des Kommunismus geht um in Salzburg“ heißt es bei der „Süddeutschen Zeitung“, während „Die Welt“ titelt: „Das gutbürgerliche Salzburg strahlt jetzt rot“. Der kommunistische Erfolgslauf in Teilen Österreichs, wo die Tiefroten zunächst Graz eroberten und jetzt auch um den Bürgermeistersessel in der Stadt Salzburg kämpfen, nachdem KPÖ-Kandidat Kay-Michael Dankl seine Partei bei den Gemeinderatswahlen am Sonntag fast auf Platz 1 geführt hat und sich selbst als Zweiter in die Bürgermeisterstichwahlen in zwei Wochen katapultierte. Viele rätseln, noch mehr verbreiten Unfug über die Ursachen des Erfolges. Der hat auch in diesem Fall mehr als nur einen Vater.