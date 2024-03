Frau schwer verletzt: Nun stellte sich Lenker (24)

Nach dem Verkehrsunfall Sonntagmittag in Wien-Landstraße, bei dem eine Fußgängerin (44) schwer verletzt wurde, hat sich nun endlich der Lenker bei der Polizei gemeldet. Der 24-Jährige kam noch am Nachmittag selbstständig in eine Polizeiinspektion. Er befindet sich mittlerweile in der Justizanstalt.