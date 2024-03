„NATO-Truppen sind schon in der Ukraine“

Um Ziel in der Ukraine zu erreichen, sei „nichts ausgeschlossen“, auch die Entsendung von NATO-Bodentruppen, hatte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron Ende Februar am Rande einer Ukraine-Hilfskonferenz in Paris erklärt. Wenig später deutete Deutschlands Kanzler Olaf Scholz an, dass es bereits eine direkte Beteiligung britischer und französischer Soldaten an dem Einsatz von Langstreckenraketen gebe. Die ungeschickten Formulierungen sorgten für große Verstimmung innerhalb der Militärallianz. Nun heizt der polnische Außenminister mit einer Aussage die Debatte weiter an.