„Instagram und TikTok habe ich gelöscht“

„Ich war schon als kleines Kind am liebsten einfach nur draußen, Spielekonsolen gab es bei mir zuhause nicht“, erzählt der 17-jährige Luca Hefel, der auf die Minute pünktlich zum Interview im Café Steinhauser in Dornbirn erscheint. Er ist etwas aufgeregt, bekennt er. Ein großes Interview hat er noch nie gegeben. Er besucht derzeit die siebte Klasse am Sportgymnasium in Dornbirn und hat sich gerade von einer komplizierten Verletzung an der Ferse erholt, die er sich beim Teamturnen zugezogen hat. Beim Vorgespräch ging er noch an Krücken.