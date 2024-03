„Wenn die Musi spielt“-Sonnenskilauf mit Quetschen

Kärntner Musikabend

Nur vier Tage später geht die Volksmusikparty schließlich in der Talstation der Maibrunnbahn, bei „Trattlers Einkehr“, munter weiter. Am „Lederhosen-Mittwoch mit Quetschenmusik“ können Wintersportler (aber auch Nicht-Skifahrer) dann ab 18 Uhr den Tag mit einem traditionellen Kärntner Musikabend ausklingen lassen. Und: Jeder, der in Tracht kommt, erhält sogar eine kleine Überraschung!