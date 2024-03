Düstere Prognose: Bald über 50 Grad in Thailand?

Hitzeindex bereitet Sorge

„Die in Thailand gemessenen Sommertemperaturen erreichten bisher nie 50 Grad, und das werden wir auch in diesem und in vielen künftigen Jahren nicht erleben“, erklärt eine Wetterexpertin. Gefühlt würden die Werte aber in den kommenden Wochen die gefürchtete 50-Grad-Marke überschreiten.