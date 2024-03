„Ihr wurde Stück für Stück Leben herausgerissen“

In Gerichtssaal gehuscht

Die echte Angeklagte huschte dann, begleitet von Verteidiger Philipp Wohlmacher, rasch, mit eingezogenem Kopf in den Gerichtssaal. Bleich, zusammengekrümmt, die linke Schulter hochgezogen, hockte sie in der Mitte des großen Saals. Der Einzelrichter – er legt Wert auf Anonymität – verhandelte rasch und souverän, vergaß allerdings, die Mikrofone zu aktivieren. Die Zuhörer lauschten demnach gebannt, denn so manche Äußerung war akustisch kaum zu verstehen.