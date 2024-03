Gänsehaut, Sterne und auch ein paar Tränen

Die „Dancing Stars“ werden zwar erst wieder ab Herbst antanzen–in der ORF-Frühjahrs-Show „Die große Chance“ wird aber auch das Tanzbein geschwungen. „Let‘s sing and dance“ lautet das Motto für Talente, die in der Neuauflage der Sendung (20.15 Uhr, ORF 1) ab heute versuchen, sich ein Ticket für das Finale am 17. Mai zu sichern–und somit die Chance auf 50.000 Euro Preisgeld. „Ich bin begeistert von den unglaublichen Talenten, die ich hier erleben durfte. Ich hatte Gänsehaut und war zu Tränen gerührt“, sagt Model Barbara Meier, die in der heutigen Ausgabe hinter dem Jury-Pult sitzt. Neben ihr eine, die den Kampf um den Einzug ins Finale selbst kennt, „Dancing Star“ Missy May: „Es ist unglaublich, wie viel Talent Österreich hat. Gerade in dieser Zeit, in der es in der Kunst immer schwieriger wird zu überleben, ist es so wichtig, eine hochwertige Plattform zu haben, um zu zeigen, dass Österreich ganz vorne dabei ist, wenn es um Gesang und Tanz geht.“