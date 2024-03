Abgänge und Verletzungen: Altach startet neue Ära

Entscheidung im Tor ist gefallen

Klar ist nun auch, wie es im Altach-Tor weitergeht. Die Holländerin Zoe Steenhuis, im Herbst in der Admiral Bundesliga gesetzt, darf ab sofort im Cup ran, Winter-Neuzugang Sarah-Lisa Dübel soll die Rheindörflerinnen in der Liga auf Rang zwei und Kurs Richtung Champions League halten. „Ich bin froh, dass wir zwei so gute Torfrauen haben“, sagt Summer. „Sarah-Lisa ist mit dem Fuß eine Spur sicherer und aktuell auch in Sachen Kommunikation etwas weiter.“