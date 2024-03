Hier sind die Preise für Eigenheime am günstigsten

Preissturz in Schärding

Dort war auch der Preisfall mit Abstand am größten: Von 2022 auf 2023 wurden Eigentumswohnungen in Schärding um 26,4 Prozent billiger. Auch wenn solche starken Schwankungen teils auf die individuelle Marktlage mit vielen neuen Wohneinheiten zurückzuführen seien, stellt Immobilien-Expertin Judith Kössner fest: „Nachdem die Angebotspreise von Eigentumswohnungen in den vergangenen Jahren einen kontinuierlichen Höhenflug erlebt haben, kam es 2023 zu einem klar ersichtlichen Umbruch.“