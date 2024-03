Impf-Aufruf von Rauch sorgt für Kopfschütteln

„Will euch warnen vor Goofy Zecken“

Sein Ansinnen ist dabei durchaus positiv–ruft der grüne Minister dabei doch dazu auf, sich gegen FSME impfen zu lassen. Dass er dabei in erster Linie Teenager ansprechen will (deren Durchimpfungsrate durch die Schulimpfaktionen ohnehin meist recht hoch ist), macht er auch mit seiner weiteren Wortwahl klar: „Ich will euch warnen vor Goofy Zecken, Wir gehen uns jetzt den Impfjuice checken.“