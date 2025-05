Warum Neutralität Österreich dennoch nicht schützt

Während in der Ukraine noch immer um die Unabhängigkeit des Landes gekämpft wird, erinnert sich Österreich an ein zentrales Kapitel seiner Geschichte: Nach dem Zweiten Weltkrieg und der Besatzungszeit erlangte die Republik 1955 ihre volle Souveränität zurück. „Österreich ist frei“ – mit diesen Worten verkündete Leopold Figl das Ende der Besatzung. Doch was bedeuten Souveränität und Neutralität heute? Im Spannungsfeld von Ukrainekrieg, NATO-Diskussionen und globalen Machtverschiebungen ordnet ein Professor der Universität Wien die aktuelle Lage ein.