Fehlende Impfstoffe: Chaos bei Grippe und Corona

Grippe-Impfung kostet in der Apotheke 41 Euro

„Bei mir in der Ordination gäbe es die Impfung um sieben Euro“, sagt die Wiener Ärztin. Dieser Selbstbehalt sei zwar eine ärgerliche Zusatzbürokratie – im Vorjahr war die Grippe-Impfung gratis. „Aber ich bekomme sie nicht und muss die Patienten, die sie unbedingt haben wollen, in die Apotheke schicken. Dort kostet sie 41 Euro.“