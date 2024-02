Impfquote bei Grippe in Österreich sogar gesunken

Nur wenige Länder so weit unter Empfehlung

Dafür zog der Verband die von den Herstellern distribuierten Dosen heran und bezog sie auf die Gesamtbevölkerung laut Statistik Austria. Zum Vergleich: In der Saison 2022/23 lag sie bei 13,62 Prozent. Die WHO und der EU-Rat empfehlen hingegen eine Durchimpfungsrate von 75 Prozent für vulnerable Gruppen wie zum Beispiel Personen über 65 Jahre. Auch wenn diese gerade einmal von Dänemark erreicht wird, liegen nur wenige Länder so weit darunter wie Österreich, so der ÖVIH.