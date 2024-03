„Oppenheimer“ besteht aus „Haufen voller Lügen“

Burris ist mittlerweile 83 und lebt noch immer nur ein paar Kilometer von dem damaligen geheimen Testgelände entfernt, in dem der Atomphysiker J. Robert Oppenheimer und seine Mitarbeiter am Ende des Zweiten Weltkriegs unter enormen Zeitdruck an der ersten Atombombe bauten. Während in Nolans Film das Trinity-Testgelände als menschenleere Wüste dargestellt wird, lebten in Wirklichkeit damals nicht nur Oppenheimers Mitarbeiterstab, sondern Tausende andere Menschen in einem Umkreis von nur 80 Kilometern.