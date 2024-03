„Oppenheimer“ dürfte die Königskategorie regieren

Den Goldjungen hat „Oppie“ so gut wie in der Tasche. Lange sah es in der Kategorie Bester Film so aus, als wäre das Rennen in der 96. Oscar-Nacht am 10. März sperrangelweit offen. Doch im Laufe der Award-Saison hat sich Christopher Nolans für 13 Oscars nominiertes Drama „Oppenheimer“ in der Königsdisziplin als bombensicherer Spitzenreiter durchgesetzt. Alle zehn Nominierten im Überblick.