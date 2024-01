Top-Globes für „Oppenheimer“ und „Poor Things“

Der irische Schauspieler Cillian Murphy gewann für seine Hauptrolle in „Oppenheimer“den Golden Globe als bester Drama-Darsteller. Darin verkörpert er den Physiker J. Robert Oppenheimer, Mit-Erfinder der Atombombe. Es war Murphys erster Globe-Gewinn in seiner Laufbahn. Mit dem 47-Jährigen waren unter anderem Andrew Scott („All of Us Strangers“), Bradley Cooper („Maestro“) und Leonardo DiCaprio („Killers of the Flower Moon“) im Rennen.