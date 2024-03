47-Jähriger demolierte aus Frust Radarbox

Die Radarbox musste dran glauben

Doch anstatt seinen Drahtesel zu schieben, steigt der Gefrustete, kaum dass die Ordnungshüter wieder weg sind, erneut aufs Rad. Nahe der OMV-Tankstelle muss schließlich eine Radarbox dran glauben. Aus Wut über die soeben kassierte Geldstrafe schlägt der Angeklagte mehrmals mit einem Stein auf den Metallkasten ein. Die Sache wird allerdings von einem Zeugen beobachtet, der den Vorfall meldet. Anhand der Täterbeschreibung erinnern sich die Beamten schnell an den Schluckspecht mit Winterkappe und einem langen braunen Mantel - und so dauert es nicht lange, bis der Mann an der nahegelegenen Tankstelle erneut aufgegriffen wird.