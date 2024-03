„Schräge Sache!“ Uznik ärgert sich über Franzosen

Ab in die Kärntner Heimat

Der sich neben dem Teamausflug nach Paris in Innsbruck auf die Saison, die am 16./17. März mit den Boulder-Staatsmeisterschaften in Klagenfurt losgeht, vorbereitet hat. „Ich brauche aber viel Abwechslung, bin oft in Kärnten“, sagt Uznik, der vor seiner vierten Elite-Saison auch selbst gereift ist. „Ich laufe nicht mehr anderen hinterher, habe gelernt meinen Weg durchzusetzen. Ich könnte nie so trainieren wie zum Beispiel ein Jakob Schubert - es muss mir einfach Spaß machen.“