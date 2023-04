Harter Sturz! Kletter-Europameister „schädelt ein“

Das tat weh! Kletter-Europameister Nicolai Uznik (22) brummt in Asien der Schädel. Beim Weltcupstart in Hachioji (Jap) verlor der Rosentaler nach einem Sprung die Balance – und krachte mit dem Kopf voraus aus drei Metern Höhe in die Matte. Ein Brutalo-Sturz im Bouldern.