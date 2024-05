Sommerliche Abenteuer in den Kärntner Bergen

Qualität und erneuerbare Energie

„Es wird bei allen Seilbahnen zu 100 Prozent erneuerbare Energie verwendet. Mittlerweile hat in jedem Monat des Jahres zumindest eine Seilbahn geöffnet, wir schaffen damit die Basis für einen Ganzjahrestourismus“, so Kapeller-Hopfgartner. Landessprecherin Stefanie Hopfgartner ergänzt: „Die Sommerbergbahnen haben konsequent in Qualität, Service und Erlebnisattraktionen am Berg investiert.“