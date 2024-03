Neues Konzept für Liebenau: „Vandalensichere WCs“

Am Dienstag haben die beiden Grazer Traditionsvereine Sturm und GAK dem Stadionmanagement einen umfassenden Maßnahmenkatalog vorgelegt, der die marode Arena in Liebenau wieder auf den Stand heutiger Anforderungen zweier Profiklubs bringen soll. „Zielsetzung in der Erstellung der Präsentation war es, in einem deutlichen Schulterschluss der beiden Vereine ganz klar zu verdeutlichen, dass Investitionen in die Sicherheitsinfrastruktur der Merkur Arena unumgänglich sind“, stellt Sturms Geschäftsführer Wirtschaft Thomas Tebbich klar.