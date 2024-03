Immobilien-Mogul Benko beim Ausschuss im Fokus

Benko und das Bankengeheimnis

Indes trat in Vorarlberg der Vorstand der Hypo-Landesbank nach Vorwürfen, die Bank habe leichtfertig Kredite an die Signa Gruppe vergeben an die Öffentlichkeit. Vom Bankengeheimnis entbunden sprach der Vorstandsvorsitzende Michel Haller von „komplexen Sachverhalten“, die offenbar „lückenhaft“ bis „falsch dargestellt“ worden seien. Die Hypo beteiligte sich etwa aber am „Chalet N“ in Lech (mit 20,8 Millionen Euro Pfandrechten besichert) sowie bei zwei weiteren Projekten mit Pfandrechten von 4,1 Millionen und 5, 2 Millionen Euro. Die Kreditvergabe für die „Familie Benko Privatstiftung“ belaufe sich laut Haller auf 47,3 Millionen Euro. Wie Haller zudem ausführte, habe die Bilanz der Stiftung zum Zeitpunkt der Kreditentscheidung im Jahr 2020 ein ausgewiesenes Ergebnis von 102 Millionen Euro ausgewiesen. Der Fremdkapitalanteil sei gering gewesen. Wie viel Geld der Bank tatsächlich durch die diversen Konkurse im Signa-Seifenblasen-Palast entgehen werde, sei aber noch ungewiss.