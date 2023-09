Kika/Leiner: Benko-Deal für Staat viel zu gering

Wie am heutigen Dienstag bekannt wurde, nimmt die Signa-Gruppe in Summe 20 Millionen Euro als Insolvenzentschädigung in die Hand - aufgeteilt in vier Raten bis Ende 2024; die ersten 5 Millionen Euro sind bereits in den Insolvenztopf eingezahlt. Per Mail sind die Mitglieder des Gläubigerschausschusses vom Sonderverwalter der Möbelkette, Stephan Riel, über den Schritt informiert worden - auch ein Signa-Sprecher bestätigte die Zahlung.