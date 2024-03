Kogler für Ausweitung der Russland-Sanktionen

Kogler weist ÖVP-Kritik an Kurz-Urteil zurück

Am Montag spielte auch das Urteil gegen Ex-Kanzler Sebastian Kurz eine Rolle. Der Vizekanzler wies die Kritik der ÖVP am Urteil und am Richter zurück. Unter anderem hatte ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker eine mögliche Befangenheit des Richters in den Raum gestellt. „Diese möglichen Bedenken, die da geäußert werden, sind Gegenstand eines ganz klar geregelten Berufungsverfahrens. Dort würde ich es auch belassen“, so Kogler.