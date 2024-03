Hinschmeißen | Schluss mit lustig

Immer öfter hören wir es, dass jemand seinen Job an den Nagel hängt, seinen Betrieb aufgibt. Ist dem wirklich so? Die „Krone“ hat versucht, solche „Aufgeber“ in allen Bundesländern zu finden. Und, so viel darf verraten werden, es war für unsere Journalisten im ganzen Land nicht die größte Herausforderung, solche Menschen zu finden. Teuerung, Personalmangel und überbordende Bürokratie rauben vielen die Lust und die Kraft. So stellen wir heute unter anderem eine niederösterreichische Greißlerin, einen steirischen Bauern und einen oberösterreichischen Hausarzt vor, die aufhören. Vor allem aber Gastronomen - oder besser gesagt: (angehende) Ex-Gastronomen. Etwa den Salzburger Wirt, der erzählt, wie viel Herzblut in seinen Betrieb geflossen ist, er jetzt aber wegen Personalmangels gestehen muss, dass er einfach nicht mehr kann. Ganz ähnlich ein Wirtspaar aus Kärnten, das viel investiert hat, aber zu zweit nicht 150 Gäste bedienen kann. So bleibt ihnen kaum ein anderer Ausweg, als hinzuschmeißen. Traurig.