Bildungskarenz soll „treffsicher“ werden

Wie berichtet, hatte der Rechnungshof (RH) im Frühling 2023 einen kritischen Bericht zum Weiterbildungsgeld vorgelegt. Die inhaltlichen Anforderungen an die Aus- und Weiterbildungen seien „so gering, dass Bildungskarenz gleichermaßen für wenig aufwändige, arbeitsmarktpolitisch wenig relevante Kursangebote und für mit öffentlichen Mitteln finanzierte Auszeiten aus dem Arbeitsprozess genutzt werden konnte“, schrieben die Prüferinnen und Prüferinnen beispielsweise in ihrem Bericht. Im Vergleich zu 2010 bezogen 2021 bereits doppelt so viele Menschen Weiterbildungsgeld - konkret 14.000. Darunter waren vor allem Frauen (74 Prozent).