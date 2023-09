Mit Bildungskarenz kommen Mamas zu neuem Traumjob

Mehr Frauen als Männer in der Vitalakademie

Die Ausbildung zur diplomierten Kindergartenassistentin bietet die Vitalakademie Österreich (mit Sitz in Linz) erst seit Kurzem an - und reagiert damit auf den zunehmenden Mangel von Kinderbetreuungspersonal. Die Akademie unter der Leitung von Sonja Pimminger (Foto rechts) haben seit 1999 österreichweit über 40.000 Personen abgeschlossen. Die Studierenden werden in den sechs Bereichen „Fitness und Ernährung“, „Leben und Natur“, „Soziales und Pädagogik“, „Massage und Wellness“, „Kosmetik und Fußpflege“ sowie „Medizinische Verwaltung und Betreuung“ ausgebildet. Aktuell sind etwa 1800 Personen in 83 verschiedenen Lehrgängen in Ausbildung. 60 Prozent davon sind Frauen, 40 Prozent Männer.