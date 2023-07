Arbeiterkammer für Bildungskarenz-Reform offen

Dass die Anforderungen pauschal zu gering sind, sieht Hofbauer nicht. In vielen Fällen sei das Stundenausmaß der Schulungen durchaus erheblich. Außerdem könne man die Frage, ob lediglich privates Interesse oder eine arbeitsmarktbezogene Weiterbildung vorliegt, nur individuell bewerten. Zur Kritik an der Verlängerung der Elternkarenz via Bildungskarenz, sagte Hofbauer, dass vielen Frauen aufgrund des Mangels an Kinderbetreuungseinrichtungen keine andere Möglichkeit hätten. Man müssen Frauen dabei unterstützen, nicht in diese Lage zu kommen, so Hofbauer am Montag im Ö1-„Mittagsjournal“.