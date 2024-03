„Das war natürlich eine sehr große Erleichterung“

Beim Finale auch im Speed dabei

Das will der Head-Pilot nach einer Verschnaufpause daheim bei den Slaloms in Kranjska Gora (Slo) und beim Weltcup-Finale in Saalbach ausschöpfen: „Da möchte ich nochmals alles herausholen.“ Apropos Saalbach: Dort wird Strolz wohl auch in Abfahrt und Super-G am Start sein - als Vorläufer.