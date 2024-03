Sind zwei Jahre Wartezeit auf OP-Termin zumutbar?

2023 wurde ein Kärntner zusammengeschlagen und leidet seitdem an den Folgen - seine Nase ist verunstaltet, das Atmen macht Probleme. Doch auf die nötige Operation in einem öffentlichen Krankenhaus muss der junge Mann zwei Jahre warten. Will er früher an die Reihe kommen, muss er zahlen. Daher hat er nun Klage eingebracht.