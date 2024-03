Städtetourismus in Österreich hat sich erholt

„Das Vorjahr stand voll und ganz im Zeichen der Aufholjagd des Städtetourismus. Er fand in seine langjährige Rolle als Wertschöpfungsmotor, Innovationstreiber und Garant für Ganzjahres-Arbeitsplätze zurück“, zeigte sich Wiens Tourismusdirektor Norbert Kettner in seiner Funktion als Vorsitzender der ARGE erfreut. Es gebe, so hob er hervor, auch kaum ein Segment in Österreichs Tourismus, das stärker auf ein internationales Publikum setze.