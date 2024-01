151 Mio. Nächtigungen: Tourismus legt deutlich zu

Drei Viertel der Übernachtungen gehen auf ausländische Gäste zurück

Gegenüber 2022 stieg die Zahl der Nächtigungen um 14,24 Millionen bzw. 10,4 Prozent. Grund dafür waren vor allem Zuwächse bei Gästen aus dem Ausland (plus 13,5 Prozent auf 111,25 Millionen). Deutsche Gäste nächtigten um 7,5 Prozent öfter in Österreich, insgesamt 57,43 Millionen mal. Aus den Niederlanden, dem zweitwichtigsten Herkunftsmarkt, flossen 11,11 Millionen Übernachtungen in die Statistik ein, das waren um 11,2 Prozent mehr als 2022. Diese beiden Märkte waren gemeinsam für 71 Prozent aller Übernachtungen hierzulande verantwortlich, insgesamt entfielen 74 Prozent aller Nächtigungen auf Gäste aus dem Ausland.