In die Haare schmieren | Uneinsichtige Ministerin

So sehr ÖVP-Bundeskanzler Karl Nehammer und Vizekanzler Werner Kogler von den Grünen ihre Harmonie in der Öffentlichkeit betonen: Die türkis-grüne Koalition, ohnehin von Anfang an keine Liebesheirat zwischen einander zugeneigten Parteien mit ähnlichen Zielen, Plänen, Interessen, ist längst alles andere als das laut proklamierte „Beste aus beiden Welten“. Da rauft man sich zwar mit einigen Nöten in der schlappen Koalition im Kampf gegen die Zubetonierung Österreichs endlich zu einer Bodenstrategie durch - doch die wird umgehend von einer von türkis-schwarzen Regionalpolitikern geleiteten Allianz sabotiert. Und das seit Jahren ausständige Klimaschutzgesetz kann sich der kleinere Regierungspartner ohnehin in die (grünen) Haare schmieren.