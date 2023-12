Koalition: ÖVP bremst grüne Klimapläne

„ÖVP will Feuermauer bauen“

Der Politikberater Thomas Hofer hält diese Eskalation für keinen Zufall. „Die ÖVP will hier eine Feuermauer bauen und wird den Grünen bis zur Wahl keinen Erfolg mehr im Bereich des Klimaschutzes gönnen, weil sie das Wählerstimmen kostet.“ Vor allem der Wirtschaftsflügel in der ÖVP würde hier Druck machen. Um keine weiteren Wähler an die FPÖ zu verlieren, stiegt die ÖVP auf die Bremse. Das hat mit der „Rede zur Zukunft der Nation“ von Kanzler Karl Nehammer im März begonnen. Damals hat er sich zum Erhalt des Verbrenner-Motos ausgesprochen.